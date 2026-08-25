Мэр Казани лично поздравил Евгения Богачёва с 85-летием

Мэр Казани Ильсур Метшин лично приехал поздравить президента УНИКСа и члена Зала славы Единой лиги ВТБ Евгения Богачёва с 85-летием.

Богачёв родился 27 августа 1941 года и возглавляет УНИКС с 1999 года. Под руководством Богачёва УНИКС стал чемпионом Единой лиги и чемпионом России, трижды завоёвывал Кубок России. В 2020 году Богачёв был включён в Зал славы Единой лиги.

В предыдущем сезоне УНИКС стал обладателем серебряных медалей. В полуфинальной серии казанцы смогли отыграться у «Зенита» и одержать победу со счётом 4-3, но в финале уступили ЦСКА (0-4)

Ранее с 85-летием президента УНИКСа поздравили Российская федерация баскетбола, президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев и Единая лига.