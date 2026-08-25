«Это безумие». Майкл Портер-младший восхитился игрой Кайри Ирвинга после операции

Форвард «Бруклин Нетс» Майкл Портер высоко оценил физическую форму разыгрывающего «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинга после операции на крестообразной связке. Напомним, игрок травмировался 4 марта 2025 года в матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» (98:122).

«Вчера я с ним играл, и это после операции на крестообразной связке. Этот парень был просто невероятен, бро. Я не мог поверить, как он двигался по площадке. Он проходил под кольцо, там вокруг него были защитники, а он каким-то образом всё равно забрасывал левой рукой. Это было безумие. Просто невероятно», — сказал Портер на YouTube-канале Curious Mike.

Кайри был выбран в 2011 году под первым номером драфта НБА. Также Ирвинг является олимпийским чемпионом (2016) в составе сборной США, чемпионом мира (2014) по баскетболу и девятикратным участником Матча всех звёзд (2013-2015, 2017-2019, 2021, 2023, 2024).