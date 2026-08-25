ESPN назвал главных претендентов на чемпионство НБА в 2027 году

Авторитетное американское издание ESPN представило летний прогноз на чемпионство НБА в сезоне-2026/2027. Каждому эксперту сайта предлагалось выбрать три команды: за первое место клуб получал пять баллов, за второе — три, за третье — один. Итоговый рейтинг формируется по сумме набранных баллов.

Главным фаворитом эксперты назвали чемпиона 2025 года команду «Оклахома-Сити Тандер», которая набрала 84 балла. Второе место занял финалист сезона-2025/2026 «Сан-Антонио Спёрс» с 74 баллами. «Нью-Йорк Никс», ставший чемпионом НБА впервые за 53 года после победы над «Сан-Антонио Спёрс» в финальной серии сезона-2025/2026 со счётом 4-1, получил лишь 11 баллов.

Топ-5 претендентов на чемпионство НБА в 2027 году по версии ESPN:

1. «Оклахома-Сити Тандер» — 84 балла.

2. «Сан-Антонио Спёрс» — 74.

3. «Нью-Йорк Никс» — 11.

4. «Филадельфия Сиксерс» — 10.

5. «Детройт Пистонс» — 6