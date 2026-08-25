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Пистиолис: отдыхать хорошо, но в какой-то момент становится скучно, нам нужны действия

Пистиолис: отдыхать хорошо, но в какой-то момент становится скучно, нам нужны действия
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис рассказал о возвращении команды к работе после летнего отпуска.

«Прежде всего очень рад вернуться в Москву. Я уже несколько дней здесь. Всегда приятно возвращаться в город, который за последние годы стал для меня домом. Очень рад видеть своих игроков. Летом мне их не хватало — моей команды, всех ребят. Я очень рад и с нетерпением жду начала работы. Отдыхать хорошо, но в какой-то момент становится скучно. Нам нужны действия.

Также очень рад видеть, что все мои игроки находятся в хорошей форме. Здорово, когда можно рассчитывать на профессиональных игроков, которые профессионально подходят к работе. Мы готовы начинать, нас ждёт захватывающий сезон. Надеемся скоро встретиться с нашими болельщиками и не можем дождаться возвращения на площадку и начала матчей», — приводит слова Пистиолиса телеграм-канал клуба.

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