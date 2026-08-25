Джош Харт — о переходе Леброна в «Филадельфию»: он очень подходит им по стилю игры

Чемпион НБА и защитник «Нью-Йорк Никс» Джош Харт оценил переход четырёхкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса в «Филадельфию Сиксерс».

«Переход в «Филадельфию»? Он очень хорошо подходит им по стилю игры и другим параметрам. К тому же это хороший город. Так что он им подходит, и теперь нам придётся готовиться ещё к одному игроку. Раньше мы уже готовились к Джейлену Брауну, а теперь добавились новые игроки. При этом последние пару лет мы уже готовились к Тайризу [Макси] и Джоэлу [Эмбииду], с которыми нам приходилось играть в плей-офф. Теперь их состав оказался ещё сложнее, и они стали сильнее. Они здорово провели межсезонье», — приводит слова Харта аккаунт Yahoo Sports в социальной сети Х.