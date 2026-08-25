«Это проблемы для всех». Патрик Беверли — о «Филадельфии» с Леброном

Бывший игрок НБА Патрик Беверли оценил новый состав «Филадельфии Сиксерс» после появления видео с совместной тренировкой Тайриза Макси, Леброна Джеймса и Джейлена Брауна.

«Я только что посмотрел видео, где Тайриз Макси, Леброн Джеймс и Джейлен Браун вместе тренируются. Это проблемы для всех. «Филадельфия» заберёт всё. У всех отличная физическая форма, Леброн по-прежнему забивает сверху. Если в «Филадельфии» мы получим хотя бы немного такой версии этих ребят, то, без сомнений…» — сказал Беверли на своей странице в социальных сетях.

41-летний Джеймс подписал двухлетний контракт с клубом «Филадельфия Сиксерс» на условиях ветеранского минимума. В сезоне-2026/2027 его зарплата составит $ 3 876 529, а в сезоне-2027/2028 — $ 4 070 355. Второй год соглашения является опцией игрока. Предстоящий сезон станет для баскетболиста 24-м в карьере.