Во вторник, 25 августа, санкт-петербургский «Зенит» сыграл вничью с «Веной» в первом международном товарищеском матче на предсезонном сборе в Сербии. Встреча завершилась со счётом 79:79 после четырёх четвертей. Команды решили не проводить овертайм, сообщается в телеграм-канале клуба.

Следующий товарищеский матч «Зенит» проведёт 27 августа с ФМП. 31 августа петербургская команда сразится с участником Евролиги «Партизаном».

Санкт-петербургский коллектив завершил сезон на четвёртом месте. В регулярном чемпионате команда заняла третье место (28 побед, 12 поражений). В полуфинале «Зенит» уступил УНИКСу в семи матчах (3-4), в серии за третье место проиграл «Локомотиву-Кубань» (2-3) и остался без медалей.