Тренер ЦСКА Пистиолис рассказал о плане команды на первую часть предсезонной подготовки

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис раскрыл план команды на первую часть предсезонной подготовки в Москве.

«Мы будем опираться на тот план, который использовали в предыдущие сезоны. Мы работаем по той же схеме, развиваем её и каждый год делаем лучше. Поэтому нас ждут интенсивные тренировки. Для нас хорошо, что мы можем сразу проходить то, что уже знаем и помним, поэтому всё должно пройти интересно», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба команды.

Напомним, армейцы стали чемпионами в этом сезоне. В финальной серии ЦСКА всухую обыграл казанский УНИКС со счётом 4-0 и в 13-й раз взял золотые медали Единой лиги.