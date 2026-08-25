«Локомотив-Кубань» победил «Динамо» Грозный в контрольном матче

Баскетбольный клуб Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» провёл контрольный матч с «Динамо» Грозный из Суперлиги в рамках подготовки к новому сезону. Краснодарская команда одержала победу со счётом 81:57, сообщается в телеграм-канале коллектива.

В составе «Локомотива-Кубань» участие во встрече также приняли игроки СШОР-«Локо» Роман Ворсулев и Андрей Маринчев.

В прошлом сезоне краснодарская команда стала бронзовым призёром Единой лиги ВТБ. В серии за третье место «Локомотив-Кубань» уступал «Зениту» со счётом 1-2, но смог выиграть два следующих матча и завершить противостояние победой — 3-2. В полуфинале краснодарцы уступили ЦСКА со счётом 1-4.