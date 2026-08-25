Клэй Томпсон объяснил, почему выбрал «Майами» после ухода из «Далласа»

Защитник Клэй Томпсон рассказал, почему решил перейти в «Майами Хит» после того, как покинул «Даллас Маверикс».

«Я бы сказал, что меня прежде всего привлекли возможность на протяжении всего сезона играть в баскетбол на высоком уровне и шанс пройти далеко в плей-офф. Для меня это было очень важно. Конечно, как спортсмен ты хочешь максимально реализовать свой потенциал в плане заработка, но я уже знаю, что такое побеждать, и на самом деле ни с чем это не сравнится.

Даже просто добраться до этой стадии и проиграть лучше, чем вообще не иметь шанса на победу. Я не говорю, что именно так и произойдёт. Я говорю лишь о том, что возможность снова побеждать на самом высоком уровне была для меня очень привлекательной. И, судя по составу, это выглядело как отличное сочетание для меня: я могу растягивать оборону, атаковать с периметра, а за моей спиной будут отличные защитники, которые смогут меня подстраховать.

Особенно на этом этапе моей карьеры мне нравится, что я могу выполнять конкретную роль. И надеюсь, что мой голос будет иметь большое значение для этой команды. Ну и, конечно, хочу подавать пример своими действиями», — приводит слова Томпсона аккаунт ClutchPoints в социальной сети Х.