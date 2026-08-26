15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эрик Споэльстра — о Томпсоне: его опыт огромен, а резюме говорит само за себя

Эрик Споэльстра — о Томпсоне: его опыт огромен, а резюме говорит само за себя
Комментарии

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра поприветствовал Клэя Томпсона в команде и высоко оценил опыт и игровые качества защитника.

«Мы хотим официально поприветствовать этого молодого человека слева от меня в «Майами Хит». Мы очень этому рады. Мы всегда относились к нему с большим уважением. Он настоящий чемпион с выдающимся послужным списком. Мы знаем, что он обладает броском мирового уровня, одним из лучших в истории. И, знаете, то, как он бросает, то, как он перемещается без мяча, то, как он делал это на протяжении всей своей карьеры, — уже само по себе отдельное оружие в атаке. Это очевидная вещь, которую знают все. Но нас также очень радуют тонкости и нюансы его будущей карьеры в Зале славы.

Он знает, как побеждать, знает, как помогать другим, обладает отличным баскетбольным интеллектом. А в защите он гордится тем, что является полноценным игроком, способным эффективно действовать на обеих сторонах площадки. В этом смысле он словно игрок из другой эпохи, потому что действительно старается влиять на игру как в атаке, так и в защите.

При этом его опыт огромен, а его резюме говорит само за себя. Поэтому мы, конечно, очень рады ему и тому, как он сможет вписаться в команду и помочь нам добиться того, чего мы хотим добиться», — приводит слова Споэльстры аккаунт Clutch Points в социальной сети Х.

Материалы по теме
Клэй Томпсон объяснил, почему выбрал «Майами» после ухода из «Далласа»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android