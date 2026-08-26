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Леброн Джеймс обналичил будущие доходы от Nike на $ 300 млн перед переходом в «Лейкерс»

Леброн Джеймс обналичил будущие доходы от Nike на $ 300 млн перед переходом в «Лейкерс»
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Компания форварда «Филадельфии Сиксерс» Леброна Джеймса в 2018 году незадолго до его перехода в «Лос-Анджелес Лейкерс» привлекла почти $ 300 млн от двух американских страховых компаний. По данным Bloomberg, сделку сопровождало подразделение Guggenheim Partners под руководством Марка Уолтера.

Средства были получены через облигации с погашением в 2049 году: Джеймс сразу получил деньги, а обеспечением послужили его будущие доходы вне баскетбола — прежде всего по пожизненному контракту с Nike. Такие схемы часто используют состоятельные владельцы активов, чтобы получить крупную сумму без продажи имущества и без возникновения налогооблагаемого дохода.

Bloomberg отдельно подчёркивает, что эта сделка никак не связана с нынешней ситуацией вокруг Марка Уолтера и продажей «Лейкерс»: признаков связи кредита Джеймса с федеральным расследованием в отношении его бизнес-империи нет.

Ситуация вокруг продажи «Лейкерс»:
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