15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Голден Стэйт» закрыл последние свободные позиции в составе перед сезоном-2026/2026 НБА

«Голден Стэйт» закрыл последние свободные позиции в составе перед сезоном-2026/2026 НБА
Комментарии

Форвард Жорж Ньянг, находившийся в статусе свободного агента, согласовал с «Голден Стэйт Уорриорз» однолетний контракт на $ 3,9 млн, сообщает ESPN. Ньянг, чья точность из-за дуги за карьеру составляет 40%, готовится провести свой 11-й сезон в НБА. Сезон-2025/2026 он пропустил из-за травмы.

Подписанием Ньянга и Брэндона Уильямса «Уорриорз» заполнили две последние свободные позиции в составе на регулярный сезон. Как сообщается, «Голден Стэйт» проявлял интерес к обоим игрокам на протяжении последнего месяца, и в итоге оба заключили однолетние минимальные контракты.

Следите за межсезоньем НБА на «Чемпионате»:
Тренер из России попал в одну из лучших команд НБА. Как это произошло?
Эксклюзив
Тренер из России попал в одну из лучших команд НБА. Как это произошло?
Звёздные ветераны сменили клубы. Кто остался на рынке свободных агентов НБА? Звёздные ветераны сменили клубы. Кто остался на рынке свободных агентов НБА?

Стефен Карри сдержанно реагирует на слова Дрэймонда Грина: