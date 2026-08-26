«Голден Стэйт» закрыл последние свободные позиции в составе перед сезоном-2026/2026 НБА

Форвард Жорж Ньянг, находившийся в статусе свободного агента, согласовал с «Голден Стэйт Уорриорз» однолетний контракт на $ 3,9 млн, сообщает ESPN. Ньянг, чья точность из-за дуги за карьеру составляет 40%, готовится провести свой 11-й сезон в НБА. Сезон-2025/2026 он пропустил из-за травмы.

Подписанием Ньянга и Брэндона Уильямса «Уорриорз» заполнили две последние свободные позиции в составе на регулярный сезон. Как сообщается, «Голден Стэйт» проявлял интерес к обоим игрокам на протяжении последнего месяца, и в итоге оба заключили однолетние минимальные контракты.

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