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Инсайдер рассказал, что должно случиться для обмена Батлера из «Голден Стэйт»

Инсайдер рассказал, что должно случиться для обмена Батлера из «Голден Стэйт»
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Североамериканский журналист и инсайдер ClutchPoints Бретт Сигель в своём последнем материале высказался о лёгком форварде «Голден Стэйт Уорриорз» Джимми Батлере и оценил вероятность его возможного обмена в будущем.

«Если Батлер сумеет вернуться на паркет до дедлайна по обменам, а на данный момент это выглядит вполне вероятным, у клуба появится возможность определиться со своим курсом на фоне трансферной суматохи и понять, на что он может рассчитывать в плей-офф. При этом вопрос о сроках его возвращения всё ещё остаётся открытым. На данный момент в процессе восстановления Батлера не было ни откатов, ни каких-либо ограничений. Более того, есть небольшие признаки того, что он идёт с опережением графика и может вернуться раньше, чем многие ожидали изначально», — говорится в статье.

Также стоит отметить, что руководство «Голден Стэйт» отказалось от любых разговоров об обмене Батлера, несмотря на то что его возвращение на площадку может затянуться вплоть до 2027 года. В организации уверены, что после восстановления шестикратный участник Матча звёзд вернётся на прежний уровень, и именно поэтому «Уорриорз» даже не рассматривали вариант отправить Батлера в «Вашингтон Уизардс» в рамках потенциальной сделки по Энтони Дэвису.

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