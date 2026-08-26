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Лонзо Болл и Майкл Портер заявили, что за $ 1 млрд пожертвуют жизнью человека

Лонзо Болл и Майкл Портер заявили, что за $ 1 млрд пожертвуют жизнью человека
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Форвард «Бруклин Нетс» Майкл Портер и бывший игрок НБА Лонзо Болл обсудили гипотетический сценарий, в которой человек может получить $ 1 млрд, нажав кнопку, случайно убивающую одного человека.

Болл: «Нажал бы. Нужно просто нажать кнопку. Я делаю это исключительно ради миллиарда. Тут больше нечего обсуждать».

Портер: «Я бы нажал, и вот почему. Я мог бы взять $ 300 млн и спасти тысячи жизней. Отдать их куда-нибудь в Африку или в регион, где много бедности, и помочь огромному количеству людей. Тогда это компенсирует одну потерянную жизнь ради миллиарда. А остальные $ 700 млн оставлю себе. Вот так я бы это оправдал».

Болл: «Вот что я скажу: это не я убил человека. Это произошло не по моей вине. У меня с этим человеком вообще никаких связей. Типа рука случайно соскользнула. Мне нужен этот миллиард, а со всем остальным разберёмся потом».

Диалог состоялся в рамках подкаста Curious Mike.

Ранее Портер рассказал, почему не стал счастливее после контракта на $ 30 млн в год.

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