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«Мурашки по коже». Томпсон отреагировал на сравнения с Алленом после перехода в «Майами»

«Мурашки по коже». Томпсон отреагировал на сравнения с Алленом после перехода в «Майами»
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Новоиспечённый атакующий защитник «Майами Хит» Клэй Томпсон прокомментировал сравнения с членом Зала славы баскетбола Рэем Алленом, который когда-то тоже играл за клуб из Флориды.

«Я обожаю Рэя Аллена. Вы шутите? Именно он и Реджи [Миллер] стали для меня ориентиром в игре без мяча. У меня мурашки по коже от одной мысли, что меня вообще ставят в один ряд с Рэем, потому что, скажи мне кто-то такое в мой первый сезон, я бы ни за что не поверил. У Рэя один из величайших бросков в истории, и я до сих пор отрабатываю тот самый бросок в движении спиной назад, который он сделал в шестой игре финала 2013 года. Обожаю такие сравнения», — сказал Томпсон на пресс-конференции, посвящённой подписанию контракта.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В финале 2013 года c «Сан-Антонио Спёрс» Аллен попал 54,5% трёхочковых (12 из 22) и стал четвёртым по результативности снайпером «Майами» в том плей-офф. Его знаменитый бросок в шестом матче, переведший игру в овертайм, был выполнен с отходом назад к трёхочковой линии.

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