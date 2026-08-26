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«Мне 18, ну вы серьёзно?» Лу Уильямс раскрыл подробности пьяного спора с Крисом Уэббером

«Мне 18, ну вы серьёзно?» Лу Уильямс раскрыл подробности пьяного спора с Крисом Уэббером
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Бывший игрок НБА Лу Уильямс поделился забавной историей о том, как в 18 лет поспорил с Крисом Уэббером на $ 15 тыс., что сможет выпить шесть бутылок пива, и без раздумий принял этот рискованный вызов.

«Си Уэбб поспорил со мной на $ 15 тыс., что я не смогу выпить шесть бутылок пива. Я тогда вообще ничего не пил. Никогда этого не забуду. Я был из тех, кто: да я же, блин, не пью, не курю, я серьёзный спортсмен. А они там ржут надо мной. И Си Уэбб такой: «Я дам тебе $ 15 тыс., если ты выпьешь шесть пива». Я посмотрел на эти бутылки. Мне 18, ну вы серьёзно? Это же без бумаг, без всего.

Потому что в то время за мои деньги уже отвечали мама, финансовый советник — да вообще все. Всё было под контролем. Но тут — $ 15 тыс., которые можно просто положить себе в карман. Я выпил это пиво так быстро, что даже не помню. Помню только, как меня заносили в самолёт и как меня потом выносили из самолёта. Вот и всё, что я помню», — сказал Уильямс на YouTube-канале The Underground Lounge.

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