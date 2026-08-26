Никонов рассказал, как провалил просмотры в «Локо» и «Химках» перед переходом в ЦСКА

Российский форвард Портленд Стэйт из NCAA Ярослав Никонов рассказал о том, как оказался в системе ЦСКА и прошёл путь от просмотров в российских клубах до вызова в сборную России U18.

— Каким был путь в ЦСКА? Вас на каком-то турнире приметили или как это произошло?

— Очень интересная история. Меня пригласили в «Эфес», я не поехал в Турцию, а у меня отец очень инициативный всегда был и поэтому всегда меня очень поддерживает. Мы с ним хотели летом попасть на просмотр в российские клубы. Папа прошерстил весь интернет, найдя разные варианты лучших спортивных школ России. Мы не смогли никак связаться с ЦСКА, тогда я поехал на просмотр в «Локомотив-Кубань» и «Химки».

В «Локо» меня не взяли, но там был Роман Семернинов — главный тренер в ДЮБЛ, который потом мне очень сильно помог, и, можно сказать, нас вот так связала судьба. После этого поехал в «Химки», куда меня не взяли, потому что не было места в интернате. Мы поздно спохватились — в сентябре, поэтому уже было тяжело туда попасть. Я остался на следующий год в Болгарии, поиграл сезон со старшими ребятами 2001 года. Проиграли два финала… И летом у меня появился агент, который работал и на Россию. Он грек, но активно взаимодействовал с УНИКСом, потому что в Казани тогда была большая греческая делегация. И вот в ДЮБЛ был тренер, который был помощником у Романа Семернинова в сборной России. Меня они совместно решили тогда вызвать в сборную России U18, когда был «челленджер» в 2021 году. Я оказался в составе, за что им безумно благодарен! Не думаю, что тогда подходил даже близко по уровню к ребятам, которые были там, потому что разница в баскетбольных структурах очень сильно различается. Российская школа превосходит болгарскую, как ни крути.

Мне дали очень большой карт-бланш в плане того, что меня вообще взяли туда, ведь объективно по уровню тогда я не был настолько хорош для сборной. В команде были реально сильные ребята — 2003-2004 годов в основном. Многие из них сейчас выступают в Единой лиге и Суп