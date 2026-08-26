«Моя мечта пока что не сбылась». Ярослав Никонов высказался о пяти годах в системе ЦСКА

Российский форвард Портленд Стэйт из NCAA Ярослав Никонов признался, что жалеет о том, что так и не смог сыграть за главную команду ЦСКА, несмотря на пять лет, проведённых в системе армейцев.

— Вы прошли практически все ступени в структуре ЦСКА. Не жалеете, что в итоге не оказались в главной команде?

— Если честно, жалею. Когда ещё был в Болгарии, реально фанател от ЦСКА, особенно когда они побеждали в Евролиге. Условно говоря, в 2016 году не пропустил ни одной игры регулярки и плей-офф в Евролиге, когда армейцы взяли чемпионство. И я правда был настоящим и преданным фанатом клуба. Этот клуб очень близок моему сердцу. Я благодарен всем, что провёл в нём пять лет, однако моя мечта пока что не сбылась… Конечно, я был в основной команде, тренировался, но судьба распорядилась так, что у меня не получилось выйти на паркет.

— Никогда не поздно осуществить мечту!

— Да, надеюсь, — сказал Никонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

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