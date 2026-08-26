«Такой школы мне не давал никто». Российский форвард Никонов — о работе с Антоном Юдиным

Российский форвард Портленд Стэйт из NCAA Ярослав Никонов объяснил, за счёт чего у него получился прорывной прошлый сезон в Суперлиге, отметив помощь Алексея Жукова, работу с Антоном Юдиным и полученные шансы на площадке.

— У вас был прорывной прошлый сезон. Вы были в числе лучших скореров Суперлиги. За счёт чего такой сезон у вас получился, как думаете?

— Совокупность факторов. Мне очень сильно помог в моей подготовке Алексей Валерьевич Жуков, который долгие годы работает в системе ЦСКА. Он буквально вырастил огромное количество игроков, выступающих в лиге ВТБ сейчас. Я с ним провёл летнюю подготовку, и это сделало меня намного сильнее в понимании игры, появился новый взгляд на вещи, вырос баскетбольный IQ. Ещё, конечно, нельзя не отметить Антона Николаевича Юдина, который за один год мне дал такую школу баскетбола, которую, наверное, ни один тренер до этого мне не давал.

Мне кажется, совокупность факторов связана с тем, что ещё кто-то поднялся в основную команду, некоторые, как Илья Ермаков, ушли. И получилось так, что у меня оказалось очень много возможностей проявить себя. Мне кажется, я хорошо ими воспользовался. Хотя мы, конечно, не зашли в плей-офф… Это большой минус для нас, при том что у нас были для этого все карты на руках, — сказал Никонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

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