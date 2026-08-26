Российский форвард NCAA рассказал о невероятных эмоциях от игры с командой Единой лиги

Российский форвард Портленд Стэйт из NCAA Ярослав Никонов назвал выход в «Финал четырёх» Кубка России по баскетболу особенным событием, а также отметил, что первые индивидуальные награды в карьере стали для него важной вехой. Отдельно баскетболист поделился эмоциями от игры с командой Единой лиги ВТБ.

— Проход в «Финал четырёх» Кубка России — это особенное событие для вас?

— Да, это 100% особенное событие. Это можно было сравнить с выходом ЦСКА-2 в финал Суперлиги в прошлом году. Просто невероятные чувства, невероятные эмоции от присутствия там и игры с командой Единой лиги. Мне кажется, мы показали уровень даже в матче с МБА. Им точно не было так легко, как они изначально предполагали. Понятное дело, что у них была просто плохая игра, по их меркам, а у нас многое получалось. И из-за матч в целом получился как минимум интересный. Надеюсь, болельщикам было интересно смотреть.

— Вы вошли в символическую сборную и в Суперлиге, и в Кубке России. Что это значит для вас?

— Как бы смешно это ни звучало, но у меня никогда не было никаких индивидуальных наград в моём детстве и юношестве. Это были первые мои награды, и это произошло уже на профессиональном уровне. Это, конечно, очень многое значит для меня! Особенно было приятно попасть в символическую сборную «Финала четырёх» Кубка России — очень большое значение для меня, потому что мало кто это делал, особенно из фарм-команд, которые не так часто оказывались в главном турнире. Конечно, неприятно, что мы не смогли забрать медали в Кубке, чего очень хотелось добиться. У нас была такая возможность, но, к сожалению, не вышло.

— Первостепенное значение для вас имеют командные успехи?

— Мне кажется, что командные успехи полностью коррелируют с твоей ролью и её важностью на площадке, — сказал Никонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

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