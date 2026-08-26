«Было неприятно». Никонов — о травме, помешавшей ему закончить сезон капитаном ЦСКА-2

Российский форвард «Портленд Стэйт Вайкингз» из NCAA Ярослав Никонов рассказал, как пережил травму, из-за которой не смог завершить прошлый сезон в роли капитана ЦСКА-2.

— Вы стали лидером и капитаном ЦСКА-2 в прошлом сезоне, но травма не позволила закончить сезон на хорошей ноте. Как вы пережили этот момент?

— Было неприятно, потому что мы в тот момент набрали хороший ход. Я последнюю свою игру вообще сыграл только в Кубке, и у нас после этого было четыре игры в регулярке Суперлиги. Нам не хватило людей объективно. У нас выбыли парни, которых должны были спустить с основного состава, Зайцев получил травму, Ключенкова отдали в аренду. Я тоже был на травме.

У нас были высокие ожидания после того, как мы провели декабрь-январь с одним поражением только. Мы должны были проходить в плей-офф и пошуметь там. Если бы вытянули игру с «Тамбовом», мне кажется, всё бы было возможно. У нас за весь сезон дома было лишь одно поражение в регулярке Суперлиги. Если бы дотянули до домашней игры в Москве, кажется, могли бы побороться и, возможно, даже пройти в полуфинал, — сказал Никонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Читайте большое интервью с форвардом Ярославом Никоновым на «Чемпионате».