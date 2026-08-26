Уехавший в США Ярослав Никонов объяснил, почему отказался от варианта с ЦСКА

Российский форвард «Портленд Стэйт Вайкингз» Ярослав Никонов рассказал, почему после пяти лет в ЦСКА-2 решил продолжить карьеру в NCAA. По словам баскетболиста, он хотел попробовать себя в Единой лиге ВТБ, однако не получил конкретных предложений от клубов и не хотел переходить в команду, где ему была бы отведена роль игрока дальнего конца скамейки.

— Ваш тренер Олег Бартунов говорил, что вы уже можете попробовать себя в Единой лиге, чтобы сделать следующий шаг. Были ли предложения от клубов?

— Официальных предложений не было, присутствовали какие-то разговоры, но ни до чего мы не дошли. У меня был действующий контракт с ЦСКА, в определённый момент я оказался в подвешенном состоянии. Я понимал, что не хочу оставаться в ЦСКА-2, мне казалось, что это пройденный этап, ведь я играл в команде уже пять лет.

— Хотелось нового вызова?

— Да, конечно, хотелось попробовать себя в Единой лиге. К тому же понимаю, что играл с командами лиги ВТБ, и даже вот в Кубке неплохая игра была. Хотелось что-то новое попробовать. Но при всём при этом не хотел попасть в ситуацию, где я бы сидел на дальнем углу скамейки последним в ротации. Мне кажется, что играть, но в команде даже чуть-чуть уровнем пониже — это более ценно, чем сидеть весь год на лавке.

Я не хотел быть 15-м игроком в главной команде ЦСКА, а у меня был такой вариант. То же самое касается и других клубов. Я не понимал, смогу ли попасть в другие команды Единой лиги, потому что у меня есть выкуп контракта, который не каждый клуб сможет потянуть, — сказал Никонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

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