Стала известна позиция «Голден Стэйт» по новому контракту со Стефеном Карри

«Голден Стэйт Уорриорз» готов предложить разыгрывающему Стефену Карри любой вариант продления контракта, который устроит баскетболиста. Об этом сообщает журналист ClutchPoints Бретт Сигель.

«Карри получит право подписать двухлетнее продление на $ 136,7 млн начиная с 29 августа. С точки зрения «Уорриорз», клуб предложит своей суперзвезде любой контракт, который он захочет, и постарается обеспечить его будущее в команде на ближайшее время. При этом руководство «Голден Стэйт» не беспокоит возможность того, что Стефен возьмёт паузу и даже отложит переговоры о продлении до следующего лета, когда станет неограниченно свободным агентом.

С точки зрения организации это, очевидно, не идеальный сценарий, но в конечном итоге он может оказаться выгодным, если Карри будет готов пойти на уступки по новому контракту. «Уорриорз» готовы на любой контракт, который захочет Карри. Обе стороны будут придерживаться единой позиции относительно будущего, независимо от того, подпишет ли он продление сейчас или дождётся следующего межсезонья, чтобы заключить новый контракт», — написал Сигел.