«Я не хотел уезжать, честно!» Экс-игрок ЦСКА-2 объяснил переход в NCAA

Российский форвард «Портленд Стэйт Вайкингз» Ярослав Никонов рассказал, как оказался в NCAA после пяти лет в ЦСКА-2. По словам баскетболиста, изначально он не планировал уезжать из России, а вариант с продолжением карьеры в США рассматривался, скорее, как запасной.

— В связи с этим вы решили перебраться в NCAA?

— У меня не было таких мыслей вообще. Я не хотел уезжать, честно! Мы начали над этим работать в качестве запасного варианта в какой-то момент. Вся эта история с NCAA началась с того, что я в прошлом году был в тренировочном лагере в Греции. И там было очень много игроков из НБА, тренеров.

И один из тренеров, Фил Хэнди, который сейчас работает в штабе Дасти Мэя в «Далласе» (уже перешёл в «Филадельфию». — Прим. «Чемпионата») — у меня с ним получился очень хороший коннект. Мы с ним обменялись номерами, и он мне говорил, что я должен двигаться дальше, а это, напоминаю, было ещё прошлым летом. И он сказал, что стоит попробовать вариант с NCAA. Я поговорил со своим агентом Вадимом Михалевским, и мы решили рассмотреть варианты на этой почве. Получилось так, что мне изначально поступило предложение от «Портленд Стэйт». У меня было единственное предложение только от этого университета, но оно было очень ранним, наверное, в апреле они связались со мной, — сказал Никонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Читайте большое интервью с форвардом Ярославом Никоновым на «Чемпионате».