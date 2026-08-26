«Сказал прямо и в лицо». Переехавший в США россиянин раскрыл слова тренера команды

Российский форвард «Портленд Стэйт Вайкингз» Ярослав Никонов рассказал, почему в итоге решил перебраться в NCAA. По словам баскетболиста, изначально он не хотел уезжать в США, однако разговор с главным тренером команды Джейсом Кобёрном изменил его решение.

«У меня не было желания ехать в NCAA, в США, но я провёл разговор с тренерским штабом, где они мне рассказали, как всё будет происходить, в какой роли они меня видят. И тогда меня очень сильно подкупило в главном тренере Джейсе Кобёрне то, что он не стал мне говорить, что я буду в команде Леброном Джеймсом, который только и будет владеть мячом.

Он мне сказал прямо и в лицо: «Я вижу в тебе лидера, но, если ты приедешь сюда и не будешь играть правильно, я не смогу тебя задействовать в полной мере. Всё будет зависеть только от тебя. У меня есть к тебе определённое доверие. Но я всё равно буду отталкиваться от того, что ты покажешь здесь. Если приедешь и продемонстрируешь уровень, который показывал в России, будешь лидером».

И мне показалось это настолько честным и искренним… Потому что видно, условно, когда люди какие-то говорят правду или хотят извлечь из этого выгоду. А я много пообщался с этим тренером и увидел его изнутри, и мне кажется, что это меня подкупило и поменяло моё итоговое решение в пользу перехода в NCAA», — сказал Никонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Читайте большое интервью с форвардом Ярославом Никоновым на «Чемпионате».