Переехавший в США Никонов: тренеры спрашивали, можем ли ещё игроков забрать из России

Форвард «Портленд Стэйт Вайкингз» Ярослав Никонов рассказал о растущем в США интересе к российским баскетболистам. По словам Никонова, тренеры его команды даже спрашивали, можно ли привезти ещё кого-то из России.

— А насколько сложно в нынешних реалиях попасть в NCAA для спортсменов из России? Есть ли сложности с бюрократическими вопросами?

— Не знаю, насколько это сложно сделать именно из России, потому что у меня, можно сказать, было некое преимущество. У меня есть постоянное место жительство в Болгарии. И в связи с этим я мог податься на визу в Болгарии. И что самое интересное — её я получил буквально за неделю: в понедельник записался и сделал анкету, в четверг было интервью, а в следующий понедельник у меня уже была виза на руках.

В этом плане у меня было преимущество. Сейчас появляется всё больше российских парней на горизонте: в Летней лиге играли Всеволод Ищенко, Владислав Голдин, Виктор Лахин, в NCAA выступает всё больше россиян, таких как Илья Ермаков и так далее. Мне кажется, что с каждым годом их будет появляться в США всё больше и больше. К россиянам очень сильно растёт интерес. У меня даже тренеры из «Портленд Стэйт» спрашивали, можем ли мы ещё кого-то из игроков забрать из России, потому что объективно для этого рынка, мне кажется, это дешёвые игроки с отличными школой и умениями, — сказал Никонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Читайте большое интервью с форвардом Ярославом Никоновым на «Чемпионате».