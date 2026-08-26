Никонов — об NCAA: не было варианта оказаться в ЦСКА, выиграть хотя бы минуту времени

Российский форвард «Портленд Стэйт Вайкингз» Ярослав Никонов объяснил, почему российская молодёжь всё чаще уезжает в NCAA. По словам баскетболиста, один из главных факторов — отсутствие понятного переходного этапа из молодёжных команд в основные составы клубов.

— В США уехало много нашей молодёжи, чем так манит Америка?

— Интересный вопрос. Мне кажется, всё из-за того, что нет определённого переходного этапа. Например, у меня не было переходного этапа из ЦСКА-2, не было варианта оказаться в основной команде, выиграть хотя бы минуту времени… Это было предельно понятно, потому что в команде есть люди, которые играют по 10-12 лет. Некоторые годами сидят на скамейке и всё равно не получают какого-то большого времени.

А я уже говорил, что самое главное для меня — играть. Я готов пойти в команду пониже уровнем, но всё равно набираться опыта и играть. Как ни крути, NCAA выше уровнем, чем Суперлига. Мне кажется, что ещё очень сильно всех манит фактор роста в лиге. Ты можешь, как, условно, Рудовский поиграть в одной из худших конференций, а потом попасть в хорошую команду. Как я помню, он уехал из 28-29-й конференции в 12-13-ю. Он попал сейчас в очень баскетбольный университет, и это показывает всем, что если себя покажешь, то тебя заберут, заметят, — сказал Никонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Читайте большое интервью с форвардом Ярославом Никоновым на «Чемпионате».