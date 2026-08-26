Остин Ривз проиграл Луке Дончичу в конкурсе навыков на словенской площадке

28-летний американский баскетболист Остин Ривз, выступающий в НБА на позиции атакующего защитника за «Лос-Анджелес Лейкерс», уступил своему одноклубнику, звёздному разыгрывающему Луке Дончичу, в конкурсе навыков во время тренировки команды в Словении.

Чтобы доставить 14 игроков из Лос-Анджелеса в Словению, Дончич зафрахтовал частный самолёт Bombardier Global 8000. Аренда такого борта стоит $ 18 тыс. в час, поэтому перелёт в одну сторону обошёлся примерно в $ 250 тыс., а вся поездка туда и обратно стоила около $ 500 тыс.

В рамках выездного тимбилдинга в Словении, организованного Дончичем, команда посетила обновлённую баскетбольную площадку, где начинал свой путь словенец.