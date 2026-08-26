Ярослав Никонов: некоторые клубы думали, что я вообще не могу ходить

Российский форвард «Портленд Стэйт Вайкингз» Ярослав Никонов рассказал о проблемах с коленом, из-за которых, по его словам, некоторые клубы Единой лиги ВТБ решили, что у него серьёзная травма.

— Оправились уже от травмы своей?

— Я не могу сказать, что это была травма, но да, оправился. Это можно назвать перенагрузкой. Как такового момента травмы не было. Меня очень насторожила ситуация с возможным подписанием с командами Единой лиги. Некоторые клубы почему-то думали, что я вообще не могу ходить. Словно настолько всё плохо… У меня был момент, что я встретился с представителем одной из команд на игре основы ЦСКА, меня спросили: «Ты уже костыли убрал?» Какие костыли? Я не делал операцию, у меня не всё так плохо, почему вы так думаете?! И, в общем, какой-то слух пошёл, что у меня всё очень плохо с коленом.

Эта ситуация меня сильно насторожила, хотя, по правде говоря, всё было не так, как преподносилось некоторыми. В ЦСКА всё знали о моём состоянии, потому что я собирался играть в плей-офф, если бы команда обыграла «Тамбов». Я сделал паузу две-три недели после Кубка и был готов выходить на паркет, но выглядело это так, будто конец сезона мой получился с очень серьёзной травмой. Хотя это было не так. Я продолжал тренироваться весь май-июнь, проблем сейчас у меня никаких нет, — сказал Никонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Читайте большое интервью с форвардом Ярославом Никоновым на «Чемпионате».