Ярослав Никонов — после перехода в NCAA: цели попасть в НБА у меня нет

Российский форвард «Портленд Стэйт Вайкингз» Ярослав Никонов рассказал о своих целях после перехода в NCAA. Баскетболист признался, что никогда не мечтал о НБА, а его главной задачей с детства было попасть в основной состав ЦСКА.

— Какая ваша итоговая цель нахождения в Америке, в NCAA? Оказаться в НБА?

— Буду честен, у меня не было никогда мечты оказаться в НБА. Ранее вам говорил, что с 2016 года я был фанатом ЦСКА. У меня была мечта играть в главной команде ЦСКА!

Моя цель на ближайшие годы — это делать маленькие и правильные шаги в нужном направлении в своём развитии. Конечно, сейчас очень важно хорошо отыграть предстоящий сезон. Главная цель на данный момент — выйти в «Мартовское безумие», показать в турнире какой-то результат, а не вылететь в первом раунде. Ещё задача — развиваться. Цели попасть в НБА у меня нет, но не знаешь, как распорядится судьба. И если выпадет какой-то шанс попробовать себя, я, конечно, им воспользовался бы, например, в Летней лиге. Мне кажется, это вполне реально. В своих способностях вполне уверен — я бы себя показал, если бы такой шанс представился. Ещё сейчас важно быть на виду у скаутов, у баскетбольных людей, — сказал Никонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

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