«Очень много бездомных, они везде!» Российский баскетболист Никонов — о городе в США
Российский форвард «Портленд Стэйт Вайкингз» из NCAA Ярослав Никонов рассказал о первых впечатлениях от Портленда, США. Баскетболист признался, что больше всего его удивило большое количество бездомных на улицах американского города.
— Портленд вас чем-то уже удивил?
— Очень много бездомных. Прям очень много… Насколько я знаю, им дают какие-то субсидии, в связи с этим толпы бездомных на улицах. Они везде! Но при этом безобидные, существуют, и всё (улыбается). Никакой агрессии или чего-то подобного, — сказал Никонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.
Читайте большое интервью с форвардом Ярославом Никоновым на «Чемпионате».
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