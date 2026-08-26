15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Очень много бездомных, они везде!» Российский баскетболист Никонов — о городе в США

«Очень много бездомных, они везде!» Российский баскетболист Никонов — о городе в США
Комментарии

Российский форвард «Портленд Стэйт Вайкингз» из NCAA Ярослав Никонов рассказал о первых впечатлениях от Портленда, США. Баскетболист признался, что больше всего его удивило большое количество бездомных на улицах американского города.

— Портленд вас чем-то уже удивил?
— Очень много бездомных. Прям очень много… Насколько я знаю, им дают какие-то субсидии, в связи с этим толпы бездомных на улицах. Они везде! Но при этом безобидные, существуют, и всё (улыбается). Никакой агрессии или чего-то подобного, — сказал Никонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Читайте большое интервью с форвардом Ярославом Никоновым на «Чемпионате».
Сейчас читают:
«Спрашивали, можем ли ещё забрать игроков из России». Как талант из ЦСКА оказался в США
Эксклюзив
«Спрашивали, можем ли ещё забрать игроков из России». Как талант из ЦСКА оказался в США

Главные новости дня: