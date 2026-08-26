Украинская баскетболистка покинула американскую команду после подписания россиянки

Украинская центровая Екатерина Коваль покинула «Луизиану Стэйт Тайгерс», женскую баскетбольную команду Университета штата Луизиана (LSU), менее чем через две недели после того, как команда подписала российскую баскетболистку Анну Минаеву. Главный тренер «Луизианы» Ким Малки заявила, что 16-летняя Коваль уходит из команды «по личным причинам».

«Мы долго разговаривали, и для неё это было тяжёлое решение. Я знаю, как ей сложно, потому что она любит LSU. Кейт — замечательный человек. Ей нужно поступить так, как она считает правильным для себя, и мы полностью её в этом поддерживаем. Все мы желаем ей всего наилучшего», — приводит слова Малки издание ESPN.

Коваль родилась в Киеве. В прошлом сезоне украинка выступала за LSU после того, как провела первый год обучения в «Нотр-Дам». Её решение покинуть команду последовало за недавним подписанием Анны Минаевой — центровой ростом 196 см, которая ранее профессионально выступала за московский клуб МБА.

Ранее Малки рассказала, что перед началом переговоров с Минаевой поговорила с Коваль. По словам тренера, она надеялась, что две баскетболистки смогут стать своеобразными «послами» своих стран.

«Я хочу, чтобы ты понимала: я не собираюсь просить тебя изменить своё отношение к России. Я просто из уважения к твоей семье и к тебе хочу поставить тебя в известность. Потому что знаю, насколько это для тебя лично. Ты должна понимать, что в этой работе я не могу отказаться от приглашения игрока, который способен помочь нашей программе, только из-за конфликта между двумя странами», — вспоминала Малки свой разговор с Коваль.