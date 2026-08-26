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Сын главного тренера молодёжной сборной России и БК «Химки» скончался в возрасте 14 лет

Сын главного тренера молодёжной сборной России и БК «Химки» скончался в возрасте 14 лет
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Баскетбольный клуб «Химки» сообщил о смерти Арона Семернинова, 14-летнего сына главного тренера команды и тренера молодёжной сборной России Романа Семернинова.

«С глубокой скорбью и невероятной болью в сердце вынуждены сообщить, что вчера в возрасте 14 лет скоропостижно скончался сын главного тренера БК «Химки» Романа Семернинова Арон.

Сейчас вся наша баскетбольная семья стоит плечом к плечу вместе с Вами, Роман Евгеньевич. Мы не можем забрать Вашу боль, но мы рядом и разделяем Ваше горе.

Сейчас наша главная задача — быть для Вас опорой. От всего сердца соболезнуем Вам, Вашей супруге и всем родным и близким! Мы скорбим вместе с Вами!» — говорится в сообщении пресс-службы команды в социальных сетях.

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