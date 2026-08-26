Президент «Локомотива» отреагировал на смерть 14-летнего сына главного тренера «Химок»

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал известие о смерти 14-летнего Арона Семернинова, сына главного тренера «Химок» и молодёжной сборной России Романа Семернинова.

«Светлая память Арону Семернинову.

Мы знали Арона как совсем юного парня с огромным сердцем и доброй, открытой улыбкой. Он был воспитанником нашей Академии, сыном Романа Семернинова – человека, который много лет отдал «Локо» в качестве тренера и которого я считаю своим другом.

С самых малых лет Арон был частью Академии, а для ребят – товарищем. Он рос на наших глазах и для многих стал по-настоящему родным.

Потерять ребёнка – это противоестественно, страшно и несправедливо. Сейчас очень трудно найти нужные слова, чтобы выразить всю боль. Невозможно даже представить, какое горе сейчас переживает семья Семерниновых.

От имени всего клуба «Локомотив-Кубань» и от себя лично я приношу самые глубокие соболезнования Роману, его жене Елене, всем родным и близким Арона. Сил вам, чтобы пережить эту невосполнимую утрату», — написал Ведищев в социальных сетях.