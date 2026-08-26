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Американский центровой «Зенита» стал капитаном во время предсезонного турнира — источник

Американский центровой «Зенита» стал капитаном во время предсезонного турнира — источник
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Американский центровой «Зенита» Алекс Пойтресс стал капитаном команды во время предсезонного турнира в Белграде, Сербия, сообщает телеграм-канал «СБГ Daily». Первая встреча с «Веной» завершилась вничью со счётом 79:79. Команды приняли решение не проводить овертайм.

Пойтресс набрал 10 очков, реализовав 5 из 10 бросков с игры. Также на его счету три подбора и две передачи. Также отметились Айк Ирэбу, Георгий Жбанов, Андре Роберсон: все они записали на свой счёт по 13 набранных очков.

Следующий товарищеский матч «Зенит» проведёт 27 августа с ФМП. 31 августа петербургская команда сразится с участником Евролиги «Партизаном».

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