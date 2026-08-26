Единая лига выразила соболезнования в связи со смертью 14-летнего сына тренера «Химок»

Единая лига ВТБ прокомментировала известие о смерти 14-летнего Арона Семернинова, сына главного тренера «Химок» и молодёжной сборной России Романа Семернинова.

«С глубокой скорбью вынуждены сообщить, что вчера в возрасте 14 лет скоропостижно скончался сын главного тренера «Химок» Романа Семернинова и воспитанник «Локомотива-Кубань» Арон.

Это шокирующая новость для всего нашего баскетбольного сообщества.

Единая Лига выражает искренние соболезнования семье Семерниновых и их близким, а также баскетбольному клубу «Химки», — говорится в сообщении пресс-службы Единой лиги.

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