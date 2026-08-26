15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига выразила соболезнования в связи со смертью 14-летнего сына тренера «Химок»

Единая лига выразила соболезнования в связи со смертью 14-летнего сына тренера «Химок»
Комментарии

Единая лига ВТБ прокомментировала известие о смерти 14-летнего Арона Семернинова, сына главного тренера «Химок» и молодёжной сборной России Романа Семернинова.

«С глубокой скорбью вынуждены сообщить, что вчера в возрасте 14 лет скоропостижно скончался сын главного тренера «Химок» Романа Семернинова и воспитанник «Локомотива-Кубань» Арон.
Это шокирующая новость для всего нашего баскетбольного сообщества.

Единая Лига выражает искренние соболезнования семье Семерниновых и их близким, а также баскетбольному клубу «Химки», — говорится в сообщении пресс-службы Единой лиги.

Сейчас читают:
Сын главного тренера молодёжной сборной России и БК «Химки» скончался в возрасте 14 лет

Видео: Игроки «Лейкерс» сыграли в баскетбол с пациентами больницы

Комментарии