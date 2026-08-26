Карасёв — о товарищеском матче «Зенита»: много недочётов, но картинка очень симпатичная

Форвард «Зенита» Сергей Карасёв оценил первый международный товарищеский матч команды в предсезонном турнире в Белграде, Сербия. Петербургский клуб сыграл вничью с «Веной» со счётом 79:79.

«Всегда первые какие-то вот такие более-менее, можно сказать, официальные какие-то товарищеские игры, они немножко дают эйфорию. То есть мы начали неплохо, там повели даже в какой-то момент 10 очков, но потом всё равно понимаем то, что у нас там были какие-то небольшие травмы в начале. Я всё равно считаю, что очень неплохо сыграли для первой игры. То есть виден был командный рисунок в защите довольно-таки неплохо.

Понятно, что первая игра, ещё новые ребята, много каких-то недочётов, но в целом картинка очень симпатичная. Нападение немножко надо прибавить, немножко наладить командную химию. Но так, в целом, выглядит очень неплохо. Плюс ещё Андрея Воронцевича не было, и да, и Нэйта Мэйсона, поэтому как бы. Ребята подтянутся, будет ещё интересней. Ну, для первой игры, считаю, что неплохо очень», — приводит слова Карасёва телеграм-канал клуба.