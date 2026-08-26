15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Форвард Карасёв оценил соперников «Зенита» на предсезонном турнире

Форвард Карасёв оценил соперников «Зенита» на предсезонном турнире
Комментарии

Форвард «Зенита» Сергей Карасёв оценил соперников петербургской команды на предсезонном турнире в Белграде. В первом матче «Зенит» сыграл вничью с «Веной» со счётом 79:79, а 27 августа встретится с ФМП.

«Ребята играют в ABA Лиге, и то есть все, в принципе, сербские команды, хоть они и австрийские команды, там ни одного австрийца. Ребята всегда играют жёстко, агрессивно, кость в кость, много шутеров, плюс задние американцы очень неплохие у них. Поэтому такая первая небольшая проверка для нас.

Всё равно хочется поздравить всех с началом товарищеских игр, потому что играть — это гораздо, гораздо лучше, гораздо интереснее, нежели тренироваться, поэтому для игроков это всегда праздник. Так что будем готовиться, послезавтра очередная игра с ФМП. Там тоже в основном ребята молодые, агрессивные. Будут доказывать себе, тренерам, поэтому предполагаю, что игра будет ещё более жёсткой, более агрессивной, так что надо быть готовым настраиваться. Ну и плюс свои какие-то помарки, недочёты подправить», — приводит слова Карасёва пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Карасёв — о товарищеском матче «Зенита»: много недочётов, но картинка очень симпатичная
Комментарии