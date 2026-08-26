Форвард Карасёв оценил соперников «Зенита» на предсезонном турнире

Форвард «Зенита» Сергей Карасёв оценил соперников петербургской команды на предсезонном турнире в Белграде. В первом матче «Зенит» сыграл вничью с «Веной» со счётом 79:79, а 27 августа встретится с ФМП.

«Ребята играют в ABA Лиге, и то есть все, в принципе, сербские команды, хоть они и австрийские команды, там ни одного австрийца. Ребята всегда играют жёстко, агрессивно, кость в кость, много шутеров, плюс задние американцы очень неплохие у них. Поэтому такая первая небольшая проверка для нас.

Всё равно хочется поздравить всех с началом товарищеских игр, потому что играть — это гораздо, гораздо лучше, гораздо интереснее, нежели тренироваться, поэтому для игроков это всегда праздник. Так что будем готовиться, послезавтра очередная игра с ФМП. Там тоже в основном ребята молодые, агрессивные. Будут доказывать себе, тренерам, поэтому предполагаю, что игра будет ещё более жёсткой, более агрессивной, так что надо быть готовым настраиваться. Ну и плюс свои какие-то помарки, недочёты подправить», — приводит слова Карасёва пресс-служба клуба.