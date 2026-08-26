15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Раскрыты обстоятельства смерти 14-летнего баскетболиста Арона Семернинова

Раскрыты обстоятельства смерти 14-летнего баскетболиста Арона Семернинова
Комментарии

Причиной смерти 14-летнего баскетболиста Арона Семернинова, сына главного тренера «Химок» и молодёжной сборной России Романа Семернинова, стала внезапная остановка сердца на тренировке, сообщает ТАСС.

Арон Семернинов выступал за команду СШОР из Краснодара.

Ранее Единая лига выразила соболезнования в связи со смертью Арона Семернинова.

Материалы по теме
Единая лига выразила соболезнования в связи со смертью 14-летнего сына тренера «Химок»

Юный баскетболист обыграл Джейлена Дюрена и забил из-под кольца

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android