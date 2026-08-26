Раскрыты обстоятельства смерти 14-летнего баскетболиста Арона Семернинова
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Причиной смерти 14-летнего баскетболиста Арона Семернинова, сына главного тренера «Химок» и молодёжной сборной России Романа Семернинова, стала внезапная остановка сердца на тренировке, сообщает ТАСС.
Арон Семернинов выступал за команду СШОР из Краснодара.
Ранее Единая лига выразила соболезнования в связи со смертью Арона Семернинова.
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