«Приезжаешь и видишь: всё белое». Пол объяснил, почему Томпсон заиграет в «Майами» сильнее

Известный баскетбольный агент Рич Пол заявил, что приход атакующего защитника Клэя Томпсона делает «Майами Хит» более вероятным претендентом на титул чемпиона Восточной конференции.

«Если Клэй поймал свой ритм, то, что бы вы там ни говорили, по точности броска он ничем не уступает [Стефену] Карри. И вот ещё что мы, кажется, недооцениваем: уровень жизни в Майами. Да, это тоже влияет — это реально помогает играть лучше. Приезжаешь на арену и видишь: всё белое. Плюс у них есть Тим Хардуэй-младший — он тоже умеет бросать.

Давайте уже поговорим о прогнозах после дедлайна. Конечно, его игра станет лучше. Ты набираешься опыта, прибавляешь в мастерстве — и это, безусловно, даст свой эффект. В «Майами» он точно будет играть лучше», — сказал Пол на YouTube-канале Game Over with Max Kellerman and Rich Paul.