15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Вы всё равно включите его в десятку лучших». Дэнни Грин ответил критикам Коби Брайанта

«Вы всё равно включите его в десятку лучших». Дэнни Грин ответил критикам Коби Брайанта
Комментарии

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэнни Грин высказался о тех, кто критикует Коби Брайанта, подчеркнув, что даже без каких-то сверхъестественных природных данных тот своим трудом заслужил место в топ-10 игроков в истории НБА.

— Что думаете о тех голосах в соцсетях, которые ставят под сомнение игру Коби и его место в истории?
— Те, кто действительно в теме, знают, что нужно, чтобы попасть сюда, остаться здесь и добраться до такого уровня. Когда смотришь на великих игроков, понимаешь: у них нет какого-то космического таланта, как у Виктора Вембаньямы, или физики, как у Леброна.

Но, честно говоря, если бы они не пахали, их бы вообще не называли топ-10 игроками в истории НБА — и уж тем более не принижали бы. Даже если вам не нравится Коби, вы всё равно включите его в десятку лучших, — сказал Грин на YouTube-канале Байрона Скотта.

Следите за межсезоньем НБА на «Чемпионате»:
Коби Брайант был гением. Но слишком многих он просто бесил Коби Брайант был гением. Но слишком многих он просто бесил
Звёздные ветераны сменили клубы. Кто остался на рынке свободных агентов НБА? Звёздные ветераны сменили клубы. Кто остался на рынке свободных агентов НБА?