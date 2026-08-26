«Вы всё равно включите его в десятку лучших». Дэнни Грин ответил критикам Коби Брайанта

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэнни Грин высказался о тех, кто критикует Коби Брайанта, подчеркнув, что даже без каких-то сверхъестественных природных данных тот своим трудом заслужил место в топ-10 игроков в истории НБА.

— Что думаете о тех голосах в соцсетях, которые ставят под сомнение игру Коби и его место в истории?

— Те, кто действительно в теме, знают, что нужно, чтобы попасть сюда, остаться здесь и добраться до такого уровня. Когда смотришь на великих игроков, понимаешь: у них нет какого-то космического таланта, как у Виктора Вембаньямы, или физики, как у Леброна.

Но, честно говоря, если бы они не пахали, их бы вообще не называли топ-10 игроками в истории НБА — и уж тем более не принижали бы. Даже если вам не нравится Коби, вы всё равно включите его в десятку лучших, — сказал Грин на YouTube-канале Байрона Скотта.