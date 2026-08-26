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Стал известен полный тренерский штаб УНИКСа

Стал известен полный тренерский штаб УНИКСа
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Казанский УНИКС в телеграм-канале анонсировал тренерский штаб на предстоящий сезон Единой лиги ВТБ. Под руководством главного тренера Милана Каракаша в новом сезоне работают его ассистенты Стипе Кулиш, Артур Бигеев и Костас Каймакоглу.

Штаб команды пополнили тренер по физической подготовке Юре Дракслар и физиотерапевт Ангелос Масурас. Вместе с ними продолжат работу физиотерапевт Владимир Луканов и врач команды Искандар Багданов.

В минувшем сезоне УНИКС стал серебряным призёром чемпионата, в финальной серии со счётом 0-4 уступив московскому ЦСКА. Для казанского клуба серебро стало шестым в истории.

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