Душко Иванович высказался о первом матче «Зенита» под его руководством

Главный тренер «Зенита» Душко Иванович оценил игру команды в первом контрольном матче на предсезонном сборе в Сербии. Санкт-петербургский клуб сыграл вничью с «Веной» со счётом 79:79.

«Думаю, это отличный тест для нас. Мы очень хорошо работали на тренировках на протяжении почти двух недель. Сегодня был первый контрольный матч, и мы встретились с командой, которая замечательно играет и располагает отличными снайперами. Думаю, мы хорошо защищались. Мы допускали ошибки, но сегодня продемонстрировали, что защита — наш лучший способ добиться победы. В нападении нам нужно быть более терпеливыми, потому что иногда мы попадаем в сложные ситуации и не сразу можем найти хорошее решение. Если мы будем терпеливее, то сможем находить выход из таких ситуаций.

Когда вы проигрываете в одно или два очка или, наоборот, выигрываете с такой разницей, у вас всегда есть шанс. Думаю, в последнюю минуту мы сыграли не лучшим образом в защите, и это стало проблемой, потому что игра была очень равной», — приводит слова Ивановича пресс-служба клуба.