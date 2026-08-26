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Форвард «Пармы» Свинин рассказал, чем его восхищает менталитет Коби Брайанта

Форвард «Пармы» Свинин рассказал, чем его восхищает менталитет Коби Брайанта
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Тяжёлый форвард пермской «Бетсити Пармы» Лев Свинин рассказал, у кого из баскетболистов берёт пример и чем его восхищают Коби Брайант и Станислав Ильницкий.

«С самого детства восхищаюсь Коби Брайантом. Сейчас его уже нет с нами. Всегда удивлялся его менталитету, его отношению к своему делу, к тренировкам, как он выходит на паркет, допустим, против своих очень хороших друзей, и на паркете они становятся, понятное дело, врагами. Помню тот момент, когда они играли на Олимпиаде против Испании и его соперником был Пау Газоль. Они очень хорошо общались. Брайант на первых же секундах матча просто со всей силы в него влетел. Все были просто поражены, и его команда поняла, что матч будет жёстким. Вот этот менталитет мне очень нравится.

А если брать из российских баскетболистов, то, когда я пришёл в «Парму», как раз так повезло, что играл Станислав Ильницкий. Мы до сих пор вместе играем, и всегда беру пример с него. Это наш капитан и пример дисциплины, отношения к делу. Он каждый матч играет с большим желанием, падает за каждым мячом, борется до последней крови. Очень восхищаюсь», — приводит слова Свинина «Спорта».

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