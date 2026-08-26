«Очень доволен, потому что вижу большое желание и амбиции». Иванович — о тренировках

Главный тренер «Зенита» Душко Иванович оценил физическое состояние игроков после двух недель предсезонной подготовки в Санкт-Петербурге.

«Всё нормально. Это предсезонная подготовка. Да, ноги тяжёлые, было много беговой работы, но я очень доволен, потому что вижу большое желание и амбиции. Ребята работают очень хорошо. Мы держались вместе, и в моменты, когда у нас возникали проблемы, команда правильно на них реагировала.

Это правильный путь для нас. Мы все ещё не готовы, ведь нам предстоит ещё очень много работать. Кроме того, сегодня не играли Нэйт Мэйсон и Андрей Воронцевич. Эти два игрока могут дать нам больше возможностей и вариантов в нападении», — приводит слова Ивановича пресс-служба клуба.