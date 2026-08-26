РФБ выразила соболезнования в связи со смертью 14-летнего сына главного тренера «Химок»

Российская федерация баскетбола (РФБ) прокомментировала известие о смерти 14-летнего Арона Семернинова, сына главного тренера «Химок» и молодёжной сборной России Романа Семернинова.

«Ушёл из жизни воспитанник академии «Локомотива-Кубань», игрок СШОР 1 (Химки) Арон Семернинов. Трагедия случилась в семье старшего тренера мужской резервной сборной России U20, главного тренера БК «Химки» Романа Семернинова.

Арон являлся заметным игроком детско-юношеской системы «Локомотива-Кубань» — бронзовым призёром первенства России U14 лет, дважды самым ценным игроком первенства Краснодарского края U14, самым ценным игроком краевого первенства ДЮБЛ U14. Также он завоёвывал награды Всероссийского фестиваля «Минибаскет» и международного турнира «Кубок Победы» Единой лиги ВТБ.

Российская федерация баскетбола выражает глубочайшие соболезнования Роману Евгеньевичу и его супруге Елене Юрьевне, а также родным и близким семьи. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении пресс-службы РФБ в социальных сетях.