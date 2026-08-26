Названа причина, по которой Томпсон опоздал на первую пресс-конференцию в «Майами»

36-летний американский защитник и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Клэй Томпсон опоздал на свою первую пресс-конференцию в «Майами Хит».

Журналист и инсайдер Энтони Чанг сообщил, что новичок «Хит» опоздал на пресс-конференцию, застряв в пробке в Майами.

С 2011 по 2024 год Клэй Томпсон выступал в составе «Голден Стэйт Уорриорз», где и завоевал все свои титулы. Последние два сезона провёл в «Даллас Маверикс».

Как сообщают инсайдеры, 36-летний защитник собирается подписать с флоридским клубом двухлетний контракт примерно на $ 13 млн, то есть в среднем по $ 6,5 млн за сезон.