«Устал. Спина просто отваливается». «Бруклин» показал видео с Егором Дёминым

Пресс-служба команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» опубликовала в социальных сетях видеоролик с участием 20-летнего российского разыгрывающего защитника Егора Дёмина, показав детали его работы в роли фотографа на матче женской НБА (WNBA).

В ночь на 14 августа в регулярном сезоне женской НБА (WNBA) «Нью-Йорк Либерти» обыграл «Лос-Анджелес Спаркс» со счётом 85:81, а Дёмин побывал на этой игре игре в роли фотографа, где также смог пообщаться с трёхкратной чемпионкой женской лиги Брианной Стюарт.

Прокомментировав свою работу, Егор подытожил: «Устал. Спина просто отваливается».