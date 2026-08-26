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Леброн 12 эмодзи отреагировал на то, как Лю проигнорировал вопрос рэпера

Леброн 12 эмодзи отреагировал на то, как Лю проигнорировал вопрос рэпера
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41-летний американский баскетболист и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, выступающий за команду «Филадельфия Сиксерс» на позиции форварда, отреагировал в социальных сетях на выложенный видеоролик с участием тренера «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрона Лю.

Лю находился в кофейне, и туда зашёл популярный рэпер Cam'ron, который подошёл к Тайрону и сказал: «Всё было хорошо [с клубом], пока Док [Риверс] был тут. Пока Док был тут, всё шло ровно. Тебе следовало подписать Леброна, пока он был доступен. Вот что произошло бы с Леброном тут. Бум, магия! Что произошло между тобой и Леброном? А что случилось с Каваем [Леонардом]?» Лю всё это время игнорировал собеседника, а затем ушёл со стаканом кофе.

Леброн появился в комментариях под видео и оставил 12 смеющихся эмодзи 🤣.

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